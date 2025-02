Kalender- og planlægningstjenester - Mest populære apps - Sierra Leone

Google Calendar

workspace.google.com

Google Kalender er en tidsstyrings- og planlægningskalendertjeneste udviklet af Google. Den blev tilgængelig i beta-udgivelse 13. april 2006 og generelt udgivelse i juli 2009, på nettet og som mobilapps til Android- og iOS-platformene. Google Kalender giver brugerne mulighed for at oprette og redigere begivenheder. Påmindelser kan aktiveres for begivenheder, med valgmuligheder for type og tid. Begivenhedssteder kan også tilføjes, og andre brugere kan inviteres til begivenheder. Brugere kan aktivere eller deaktivere synligheden af ​​specielle kalendere, herunder fødselsdage, hvor appen henter fødselsdatoer fra Google-kontakter og viser fødselsdagskort på årsbasis, og helligdage, en landespecifik kalender, der viser datoer for særlige lejligheder. Med tiden har Google tilføjet funktionalitet, der gør brug af maskinlæring, herunder "Begivenheder fra Gmail", hvor begivenhedsoplysninger fra en brugers Gmail-beskeder automatisk tilføjes til Google Kalender; "Påmindelser", hvor brugere tilføjer to-do-aktiviteter, der automatisk kan opdateres med ny information; "Smart Suggestions", hvor appen anbefaler titler, kontakter og lokationer, når du opretter begivenheder; og "Mål", hvor brugere indtaster oplysninger om et specificeret personligt mål, og appen planlægger automatisk aktiviteten på optimale tidspunkter. Google Kalenders mobilapps har modtaget polariserede anmeldelser. 2015 anmeldelser af Android- og iOS-apps både roste og kritiserede designet. Mens nogle kritikere roste designet for at være "renere", "fed" og gøre brug af "farverig grafik", hævdede andre anmeldere, at grafikken optog for meget plads. Funktionen Smart Suggestions blev også kunne lide og ikke lide, med varierende niveauer af succes i appen, der faktisk formåede at foreslå relevant information ved oprettelse af begivenhed. Integrationen mellem Google Kalender og Gmail blev dog rost, og kritikere skrev, at "alle relevante detaljer er der".