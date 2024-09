Købers hensigtsdataudbydere - Mest populære apps - Bosnien-Hercegovina Mest populære Tilføjet for nylig

Udbydere af køberhensigtsdata indsamler og giver indsigt i de øjeblikke, hvor potentielle kunder og eksisterende kunder interagerer med et brand. Købers hensigt refererer til sandsynligheden for, at en kunde foretager et køb, og disse værktøjer indsamler oplysninger om reelle køberrejser og indikatorer for deres købstilbøjelighed. Organisationer anvender køberhensigtsdataværktøjer til målrettede kontobaserede marketingkampagner (ABM), skræddersy hjemmesideoplevelser til online besøgende og prioritering af indgående kundeemner baseret på deres engagement med virksomheden. Derudover udnytter virksomheder disse data til proaktivt at håndtere kundenedslidning ved at identificere tilfælde af interaktion med konkurrenter og vurdere potentialet for at skifte leverandør. Købers hensigtsdata er også medvirkende til at hjælpe virksomheder med at forstå yderligere produkter eller integrationer, der kunne opfylde deres kunders behov forebyggende.