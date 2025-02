Business musik software - Mest populære apps - El Salvador

KABOB

Kabob Retail Cloud er en omfattende detailteknologiplatform designet til at understøtte kædebutikker og brands. Platformen giver en række kerne- og udvidelsesapplikationer til at hjælpe virksomheder med at automatisere og strømline forskellige aspekter af deres drift. Kerne-apps, der tilbydes af Kabob inkluderer: * Displays - En digital skiltehåndteringsløsning til centraliseret kontrol og indholdssynkronisering på tværs af flere skærme og enheder. * BGM (Baggrundsmusik) - Lydstyring i butikken, der tillader fjernbetjening og opdateringer af baggrundsmusik og salgsfremmende beskeder. * Personalestyring - Værktøjer til træning, planlægning og styring af butikspersonale. Ud over kerneapps tilbyder Kabob en række udvidelsesapps til at understøtte marketing, drift og andre forretningsfunktioner, såsom: * Digital Marketing - Værktøjer til indholdsstyring, omnichannel marketing og online undersøgelser. * Automation Operations - Løsninger til ordrekø, reservation og bordstyring og synkronisering af menukort. * AIoT (Artificial Intelligence of Things) - Intelligente systemer til fjernstyring af enhed, ansigtsgenkendelse, overvågning af social afstand og sporing af bordbelægning. * Personalestyring - Værktøjer til træning, planlægning og styring af butikspersonale. Kabob positionerer sig selv som en one-stop platform for kædebrands, der tilbyder en omfattende suite af cloud-baserede løsninger til at strømline og automatisere forskellige aspekter af detaildrift. Platformen hævder at give support på tværs af platforme, skalerbarhed og nem integration med tredjepartssystemer. Virksomheden har en global tilstedeværelse med direkte afdelingskontorer i Kina, Taiwan, Singapore og Japan samt forhandlerpartnere i Canada og Australien. Kabob betjener en bred vifte af industrier, herunder fastfood-kæder, sushirestauranter med transportbånd, skandinaviske hjemmemærker og endda en VR-café i USA. Kabob Retail Cloud ser ud til at være en robust og alsidig detailteknologiplatform, der har til formål at hjælpe kædevirksomheder med at optimere deres drift, forbedre kundeoplevelser og drive effektivitet gennem brugen af ​​AI, IoT og cloud-baserede løsninger.