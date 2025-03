Business Intelligence-software - Mest populære apps - Taiwan

Azira Allspark

Azira LLC, en global Consumer Insights-platform, hjælper marketing- og driftsledere med at forbedre deres effektivitet med handlingsorienteret intelligens til at skabe forretningsresultater. Dens mission er at skabe en mere relevant verden, hvor brands er bemyndiget til at nå ud til og opbygge relationer med deres forbrugere. Azira leverer innovative marketingløsninger til at kuratere målgrupper, aktivere omnichannel-kampagner og forstå footfall-attribution. Det giver også operationel indsigt til brugssager såsom valg af sted, analyse af handelsområde, konkurrencemæssig intelligens og mere. Azira betjener virksomheder inden for detailhandel, gæstfrihed, rejser, fast ejendom, finansielle tjenesteydelser og medier. Azira Data Intelligence Platform belyser forbrugeradfærd 70+ millioner steder i 44 lande. Operationel intelligens: Pinnacle gør det nemt at få indsigt i placeringens ydeevne, for at hjælpe med at besvare spørgsmål, herunder: - Hvordan er gangtrafikken til min placering? - Hvilken ugedag eller tidspunkt på dagen får flest besøgende? - Hvor meget tid bruger de på min placering? - Hvor bor eller arbejder mine besøgende? - Hvad er den mest populære rute, besøgende tager til min placering? - Hvordan klarer mine konkurrenter sig? Marketing Intelligence: Allspark giver dig øjeblikkelig adgang til avanceret publikumskuration for at drive din datadrevne markedsføring: - Opret og administrer målgrupper baseret på data fra den virkelige verden. - Gør medieplanlægning effektiv med realtidsestimat af dit tilpassede publikum på tværs af digitale kanaler, og sammenlign resultater for at blive smartere med budgettildeling. - Aktiver på din valgte platform. - Luk sløjfen med offline-tilskrivning for at måle resultater. - Skab lookalike-målgrupper, der ligner dine nuværende kunder eller dine konkurrenters kunder, og målret dem for at drive erhvervelse.