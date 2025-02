Business Intelligence-software - Mest populære apps - Thailand

Bold Reports

boldreports.com

Virksomhedsrapportering behøver ikke at belaste et it-team eller et budget. Bolds Reports by Syncfusion transformerer både den måde, en organisation præsenterer sine data på, og den erfaring, dens interessenter har undervejs. Med Bold Reports' lokale løsning, indlejrede rapporteringsværktøjer og rapportfremviser-SDK kan et team implementere et virkelig moderne rapportstyringssystem med avancerede funktioner og ubegrænsede brugere. Lav og rediger rapporter med Report Designer, som udnytter Syncfusions UI-ekspertise til at levere snesevis af rapportelementer, interaktive funktioner, tiltalende stilarter og tilpassede formateringsmuligheder. Brug derefter rapportserveren til at udgive og eksportere dine rapporter, administrere deres adgangstilladelser og levere dem til brugere på nettet. Når rapporter er tilgængelige overalt, kan relevante interessenter samarbejde om at træffe bedre forretningsbeslutninger. Syncfusion er stolte af at betjene en bred vifte af kunder, fra individuelle udviklere til Fortune 500-virksomheder. I over to årtier har virksomheden poleret en af ​​de mest imponerende samlinger af UI-kontroller på markedet. I løbet af dette arbejde opdagede det et behov for at forenkle, hvordan virksomheder opretter, lagrer og deler vigtige forretningsrapporter, og derefter satte det sig for at skabe en webbaseret rapporthåndteringsløsning. Resultatet er Bold Reports, som håndterer detaljerne, så rapportskabere kan fokusere på det store billede. For at sikre enhver kundes succes står Syncfusions supportteams klar til at hjælpe på hvert trin. Fra onboarding til enhver implementeringsudfordring, der måtte dukke op, er virksomheden forpligtet til at tilbyde ikke kun værktøjer, men ekspertise. BEMÆRK: Ældre anmeldelser kan referere til det historiske produktnavn