Business Instant Messaging Software - Mest populære apps - Tunesien

Assembly

joinassembly.com

Forsamling er en moderne AI-drevet engagement platform, der strømlinjer anerkendelse, belønninger, intern kommunikation og samarbejde i hele organisationen. Denne enkelt, praktiske hub tilbyder omfattende og alsidige engagementsløsninger, herunder meddelelser, AI -arbejdspladsassistenter, konkurrencer, undersøgelser og mere. Forsamlingen giver et omfattende katalog over belønninger, såsom gavekort, brugerdefineret swag, kulturbelønning og velgørenhedsdonationer, der fremmer en arbejdspladsskultur, hvor medarbejderne føler sig værdsat, værdsat og forbundet. Kraftig analyse gør det muligt for ledere at få indsigt i virksomhedens stemning og sikre et miljø, hvor medarbejderne føler sig hørt og forstået. Anerkend dit team på en meningsfuld måde at tilpasse kerneværdier med anerkendelse for at tilskynde til daglig omfavnelse af teamet. Forbedre anerkendelse med et stort katalog over belønninger inklusive gavekort, brugerdefineret swag, kulturbelønninger og velgørenhedsdonationer. Automatiser milepæle og jubilæumsgenkendelse fejrer enhver holdkammerats fødselsdag eller jubilæum med automatiserede brugerdefinerede råb. Sømløs integration med Microsoft-teams og Slack engagerer problemfrit, hvor du allerede arbejder, med sikker integration og realtidsdataopdateringer. Inputdata en gang for øjeblikkelig synkronisering på tværs af platforme. Forbedre medarbejderengagement bruger CEO og udøvende opdateringer, forskellige medarbejderundersøgelser, ugentlige indtjekninger og tilfredshedsundersøgelser for at forbedre engagementet. Streamline interne kommunikationsudviklingsværktøjer som AMA -skabeloner, nyhedsfeeds, hjælpe skabeloner, gruppefoder, isbrydere, idéstyring, interne wikier og mødeværktøjer til at forbedre kommunikationsarbejdsgange. Boost Team Productivity Brug daglige recaps, dagsordener, mødenotater, produktfeedback, vinder lister og en let salgs CRM for at øge produktiviteten. Forenkle HR & rekruttere implementering af undersøgelser for medarbejderfordele, exit -interviews, ENPS -scoringer, interne henvisninger, interviewspørgsmål og nye lejefeedback sammen med entreprenørtidsporing og andre HR -skabeloner.