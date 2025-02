Business Instant Messaging Software - Mest populære apps - El Salvador

Talkspirit

Talkspirit er en samarbejdsplatform for teamwork. Tilbyder en lang række funktioner til at forbinde, kommunikere og samarbejde i et enkelt overblik. Alle funktionerne er placeret lige der, hvor du ville forvente, at de var, og dækker tre væsentlige områder: 1) Samarbejde Sørg for et samarbejdende arbejdsområde gennem grupper: organiser projekter, indsaml feedback, lav begivenheder og del ideer, viden og dokumenter. 2) Kommunikation Giv øjeblikkelig kommunikation gennem arbejdschat: Stil spørgsmål, brainstorm ideer, form beslutninger, start videochat, send hurtigt filer og send lejlighedsvis GIFS for at lette stemningen. 3) Forbindelse Giv en personlig informationshub gennem nyhedsfeedet: hver kollega er altid på toppen af ​​ny relevant information, så snart det sker, klar til at handle. talkspirit arbejder problemfrit sammen med alle de apps, værktøjer og tjenester, som din virksomhed allerede bruger. Det giver en masse native integrationer, der er nemme at konfigurere og nemme at bruge - over 500 integrationer er tilgængelige. Alt indhold er også søgbart, sikkert og tilgængeligt, mens du er på farten gennem mobilappen til Android og iOS. Tilgængelig på 8 sprog (FR, EN, DE, IT, PT, ES, NL & PL).