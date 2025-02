Business Instant Messaging Software - Mest populære apps - Surinam

Team Engine

For at vinde krigen mod talenter har du brug for en lynhurtig ansættelsesproces og et fejlsikkert system til ensartet kommunikation med både kandidater og medarbejdere. Team Engine hjælper dig med at tiltrække flere ansøgere, ansætte dem hurtigere og – helt afgørende – holde dem engageret i hele deres embedsperiode. Team Engine fremskynder ansættelsesprocessen ved at automatisere de manuelle (men tidsfølsomme) trin, der er nødvendige for at holde kandidaterne i gang – selv når dit team er uden ur! Nå ud til kandidater og medarbejdere, hvor de foretrækker at engagere sig (i deres tekster) med vores automatiserede meddelelsesplatform, der holder alle i løkken. Ved at automatisere bedste praksis for ansættelse og fastholdelse sikrer du den bedste oplevelse for dine ansøgere og medarbejdere. Team Engine hjælper dig: Find og ansæt gode mennesker — Automatiser de overflødige opgaver i din ansættelsesproces, så du kan tilføje værdi, hvor det betyder mest. Motiver og fasthold kvalitetsmedarbejdere — Få nye ansatte godt i gang med strukturerede en-til-én og mulighed for at give feedback på oplevelsen. Udfør og forbedre kontinuerligt — Opbyg forbindelse på tværs af din virksomhed for at få arbejdet udført, skabe effektive processer og pleje en vækst og udviklingskultur. Et glimt af, hvordan vi hjælper: • sms'er med skrivebordsløse medarbejdere og jobansøgere • automatiseret beskeder til tidsfølsom kommunikation (f.eks. interviewpåmindelser og åbne tilmeldingsfrister) • indbygget rekrutteringsannoncering på Craigslist, Facebook og Instagram • oversat kommunikation til spansk- højttalere • et centraliseret knudepunkt til organisering af alle rekrutteringsaktiviteter og ansøgerdetaljer • diversificering af kandidatindkøb for større rækkevidde.