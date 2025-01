Business Instant Messaging Software - Mest populære apps - Serbien

Gitter

gitter.im

Gitter er et open source-instant messaging- og chatrumssystem for udviklere og brugere af GitLab og GitHub-lagre. Gitter leveres som software-as-a-service, med en gratis mulighed, der giver alle grundlæggende funktioner og mulighed for at oprette et enkelt privat chatrum, og betalingsabonnementsmuligheder for enkeltpersoner og organisationer, som giver dem mulighed for at oprette vilkårlige antal privat chat værelser. Individuelle chatrum kan oprettes til individuelle git-repositories på GitHub. Chatroom-privatliv følger privatlivsindstillingerne for det tilknyttede GitHub-lager: således er et chatrum for et privat (dvs. kun medlemmer) GitHub-lager også privat for dem med adgang til depotet. Et grafisk badge, der linker til chatrummet, kan derefter placeres i git-depotets README-fil, hvilket gør det opmærksom på alle brugere og udviklere af projektet. Brugere kan chatte i chatrummene eller få adgang til private chatrum for depoter, de har adgang til, ved at logge ind på Gitter via GitHub (hvilket ikke involverer deling af brugerens GitHub-adgangskode med Gitter). Gitter ligner Slack. Ligesom Slack logger den automatisk alle beskeder i skyen.