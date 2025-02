Software til scanning af visitkort - Mest populære apps - Tunesien

Popl

Popl er den førende digitale visitkortplatform for teams, der leverer innovative løsninger til millioner af virksomheder og fagfolk verden over. Vores platform gør det muligt for teams at skabe, distribuere og administrere digitale visitkort, hvilket sikrer brandkonsistens, strømlinet indsamling af kundeemner og datasikkerhed i stor skala, hvilket gør os til det foretrukne valg for kunder på virksomhedsniveau. Popl integreres problemfrit med over 5.000+ apps, hvilket giver administratorer en bred vifte af kraftfulde værktøjer til at strømline deres arbejdsgang. Med vores platform kan du: - Eksportere kundeemner direkte til dit CRM-system - Synkronisere teammedlemmer fra active directory (HR) platforme - Automatisere dataindtastning for at eliminere fejl og spare tid - Oprette marketingautomatiseringer for at drive konverteringer og omsætning Hos Popl er vi forpligtet til at yde enestående kundeservice og support. For at se styrken af ​​vores platform i aktion, klik på knappen ovenfor for at planlægge en gratis demo med os i dag.