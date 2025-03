Building Design og Building Information Modeling (BIM) Software - Mest populære apps

App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Bygningsdesign og Building Information Modeling (BIM) software omfatter computerstøttet design (CAD) værktøjer, der er meget udbredt i arkitektur- og byggesektoren. Disse produkter indeholder ofte specialiserede værktøjer og biblioteker til arkitektonisk design og konstruktion, herunder mekaniske, elektriske og VVS-systemer (MEP) samt BIM. BIM-software muliggør en modelbaseret tilgang til design og styring af bygninger og infrastruktur, og tilbyder en digital repræsentation af et anlægs funktionelle egenskaber ud over traditionelle konstruktionstegninger. Mens nogle produkter i denne kategori tjener bredere CAD-formål, er deres placeringer her udelukkende baseret på deres anvendelse i bygningsdesign.