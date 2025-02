Building Design og Building Information Modeling (BIM) Software - Mest populære apps - Tchad

Higharc

Higharc blev grundlagt i 2018 og er baseret i Durham, North Carolina. Higharc er en boligbyggeriteknologivirksomhed med fokus på at transformere boligdesign, salg og byggeprocesser. Virksomheden beskæftiger et mangfoldigt team af eksperter på tværs af USA, Sydamerika og Europa inden for arkitektur, konstruktion og softwareudvikling, som alle arbejder sammen om at modernisere boligbyggeriet. Higharc samarbejder med boligbyggere for at levere en omfattende boligdesignplatform, der anvender 3D-modellering og generativt design, estimering af omkostninger i realtid og en fordybende online salgsoplevelse for boligkøbere. Den brugervenlige grænseflade giver mulighed for nem tilpasning og øjeblikkelige ændringer, hvilket gør designprocessen tilgængelig og effektiv for brugerne. Higharcs webbaserede platform forenkler hjemmets design, salg og konstruktionsarbejdsgange ved at levere en enkelt kilde til sandhed i begyndelsen af ​​byggeprocessen og problemfrit overføre data og opdateringer på tværs af organisationen. Bygherrer drager fordel af strømlinede arbejdsgange, forbedret nøjagtighed og hurtigere adgang til markedstidslinjer.