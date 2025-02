Building Design og Building Information Modeling (BIM) Software - Mest populære apps - Surinam

Vectorworks Cloud

Vectorworks Architect er bygget til at vise din dygtighed og kreativitet og giver dig mulighed for at skitsere, modellere og dokumentere i et fuldt integreret workflow med verdens mest designcentrerede BIM-løsning. Med overlegen 2D-grafik, 3D-modellering og visualiseringsværktøjer er Architect bygget til at levere absolut kreativt udtryk og maksimal effektivitet. Med forbedringer, der sætter gang i grænseløs kreativitet, leverer Vectorworks Architect 2024 omfattende workflow-løsninger, der automatiserer processer, reducerer risiko og sparer tid, inklusive en moderniseret brugergrænseflade, muligheden for at gemme brugerdefinerede visningsportindstillinger som stilarter og robuste parametriske objekter, der omdefineres til at adressere dine specifikke behov. Giver dig mulighed for at designe uden grænser.