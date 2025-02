Fejlsporingssoftware - Mest populære apps - Sydsudan

QA Touch

qatouch.com

QA Touch er et sofistikeret teststyringsværktøj til QA-teams over hele verden. Vi tror på at gøre dit arbejde nemt og levere alt, hvad du har brug for på én platform. Med vores altomfattende Test Case Management-værktøj vil fremskyndelse af test og projekter være et stykke kage. QA Touch tilbyder en naturlig og intuitiv metode til udførelse. Vi ved, at det er irriterende at tilpasse sig nye processer og har lavet et værktøj, der tilpasser sig dine systemer og måde at arbejde på. Allokering og sporing af problemer er en indbygget funktion, der giver dig mulighed for at poste et problem, mens du kører en testcase, hvilket eliminerer behovet for at overføre mellem software. Det har aldrig været nemmere at kopiere og flytte testcases fra et projekt til et andet eller mellem modulerne i et projekt. Værktøjet er lavet til at hjælpe med at udjævne vilkårene og tilbyde virksomheder et middel til virkelig at konkurrere med giganterne i deres branche uden at brænde et hul i deres lommer. Med QA Touch kan du nyde: 1. Et enkelt fælles lager for alle dine testaktiver. 2. Virksomhedsfunktioner omfatter projektproduktivitet og revisionslogfiler til at spore din arbejdsgang og dit projekt. 3. Håndtering af problemer gjort let med problemfri tovejsintegration med JIRA 4. Microsoft Azure-tavler for at gøre din projektstyring nemmere end nogensinde. 5. Gjorde teststyring til en cakewalk med vores intuitive funktioner som muligheden for at fastgøre projektet, statusopdateringer, hjælp, logfiler og rapporter direkte fra dashboardet. 6. Et punkt er Integration med Jenkin for at udføre alle CI/CD-aktiviteterne. 7. Handy QA Touch-Cypress reporter-integration for at synkronisere dine cypress.io automationstestresultater med QA Touch. 8. Nem at bruge Reporter til ende-til-ende gratis og open source automatiseringsværktøj Test Cafe. 9. Udnyt QA Touch Boards for at gøre agile projektledelse mere ubesværet. Tavler Organiser, tilpas, visualiser og spor sporene af dit arbejde. QA Touch tilbyder en overkommelig testløsning med enkle muligheder for at oprette testcases, bundle testpakker, udføre testkørsler, tredjepartsværktøjsintegrationer og generere fejlfri testrapporter, krav, indbygget fejlsporing, mindmaps, boards, ydeevne og folk kan styre deres testoperationer fra en enkelt grænseflade (Dashboard). Brugere vil kunne lide det store udvalg af tilgængelige brugervenlige funktioner, som spænder fra kortlægning og udvikling af testcases til sporing af teamets handlinger. QA Touch fremmer ekspertise i levering af projekter af høj kvalitet.