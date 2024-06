Fejlsporingssoftware - Mest populære apps Mest populære Tilføjet for nylig

Fejlsporingssoftware eller problemsporingssoftware henviser til software, der bruges af kvalitetssikrings- (QA) og softwareudviklingsteams til at rapportere softwarefejl og -problemer. Grundig fejlsporing er afgørende for god softwareudvikling. Fejlsporingssoftware giver et lager, der forklarer, hvordan man reproducerer en fejl, og hvor udbredt et problem er, og giver en virksomhed mulighed for at adskille, prioritere, rækkefølge og levere kommunikation om forskellige fejl på tværs af mange projekter eller applikationer. Fejlsporingssoftware styres typisk af et (QA) team og giver dem mulighed for hurtigt at kommunikere med udviklere, virksomheden og ofte kunder om, om, hvordan og hvornår de skal rette fejl. Fejlsporingssoftware kan integreres med værktøjer til projektstyring, udvikling og testautomatisering.