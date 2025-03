Software til isolering af browsere - Mest populære apps - Uruguay

Citrix Cloud

Citrix er en førende udbyder af sikre, skalerbare IT -løsninger, der giver organisationer mulighed for at optimere deres digitale arbejdsområder. Citrix -platformen tilbyder en række tjenester, herunder app- og desktop -virtualisering, slutpunktstyring og Secure Access Solutions, designet til at forbedre produktiviteten og strømline IT -styring. Med fokus på at støtte hybrid arbejdsstyrker gør CITRIX gør det muligt for virksomheder at levere kritiske applikationer og data sikkert på enhver enhed, samtidig med at de forenkler enhedsstyring og forbedring af brugeroplevelsen. Platformen understreger også sikkerhed gennem Zero Trust -adgang og observerbarhed, hvilket hjælper organisationer med at beskytte følsomme oplysninger og sikre overholdelse. Citrix betjener forskellige brancher, herunder sundhedsydelser, finansielle tjenester, regering og uddannelse, der leverer skræddersyede løsninger til at imødekomme specifikke forretningsbehov. Gennem innovation og samarbejde fortsætter Citrix med at skabe fremskridt inden for skybaserede og lokale IT-miljøer.