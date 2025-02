App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Søg

✨ WebCatalog Desktop ✨ Forvandl websteder til skrivebordsapps ved hjælp af WebCatalog Desktop, og få adgang til et væld af eksklusive apps til Mac, Windows. Brug rum til at organisere apps, nemt skifte mellem flere konti og øge din produktivitet som aldrig før. Download WebCatalog Desktop Lær mere

Mest populære Tilføjet for nylig Software til isolering af browsere - Mest populære apps - Tunesien

Browserisoleringssoftware gør det muligt for virksomheder at beskytte slutpunkter ved at give brugerne virtuelle, abstrakte webbrowsere. Disse isolerede browsere adskiller web-browsing-aktivitet fra slutpunktet, så hvis der er et brud eller malware-injektion, er det kun browseren, der er kompromitteret, ikke selve enheden. Virksomheder implementerer disse værktøjer til at håndhæve sikkerhedspolitikker på tværs af flere eksterne slutpunkter, hvilket giver administratorer øget kontrol over adgangen og forbedret trusselssynlighed på tværs af brugernetværk og -enheder. Disse produkter leverer browseren på en problemfri måde, hvilket gør det nemt for brugere at få adgang til webapplikationer og potentielt risikable websteder, mens de sikrer deres slutpunktsenheder. Selvom nogle af disse værktøjer kan ligne sikre webgateways, som primært styrer webstedets tilgængelighed og URL-filtrering, går browserisoleringsløsninger videre ved at skabe fuldstændigt isolerede webudførelsesmiljøer.