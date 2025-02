Breach and Attack Simulation (BAS) software - Mest populære apps - St. Helena

Cymulate

Cymulate er en førende sikkerhedsvalideringsplatform baseret på branchens mest omfattende og brugervenlige Breach and Attack Simulation-teknologi. Vi giver sikkerhedsteams mulighed for løbende at teste og hærde forsvar i et dynamisk trusselslandskab ved at se angriberen. Cymulate implementeres inden for en time og integreres med en omfattende teknisk alliance af sikkerhedskontroller, fra EDR til e-mail-gateways, webgateways, SIEM, WAF og mere på tværs af on-prem-, Cloud- og Kubernetes-miljøer. Kunder ser øget forebyggelse, detektion og forbedring af den overordnede sikkerhedsposition ved at optimere deres eksisterende forsvarsinvesteringer fra ende til anden på tværs af MITER ATT&CK®-rammen. Platformen giver out-of-the-box, ekspert- og trusselsintelligens-ledede risikovurderinger, der er enkle at implementere og bruge for alle modenhedsniveauer og opdateres konstant. Det giver også en åben ramme til at skabe og automatisere rødt og lilla teaming ved at generere penetrationsscenarier og avancerede angrebskampagner, der er skræddersyet til deres unikke miljøer og sikkerhedspolitikker.