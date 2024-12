Mest populære Tilføjet for nylig Breach and Attack Simulation (BAS) software - Mest populære apps - Gabon

Software til brud- og angrebssimulering (BAS) replikerer sikkerhedstrusler fra den virkelige verden og hjælper virksomheder med at forberede deres hændelsesresponsplaner og identificere potentielle sårbarheder i deres sikkerhedssystemer. Disse simuleringer kan involvere at sende falske phishing-e-mails til medarbejdere eller forsøge at bryde en virksomheds webapplikations firewall. Mange BAS-værktøjer tilbyder automatiserede simuleringer med AI-drevet trusselslogik og kontinuerlig test, der sikrer, at teams altid er klar til at reagere effektivt på sikkerhedshændelser. Disse simuleringer er typisk tilgængelige døgnet rundt, og virksomheder kører dem ofte med jævne mellemrum, især når sikkerhedssystemerne opdateres eller politikker revideres. Uden disse simulerede angreb kan det være udfordrende at måle effektiviteten af ​​sikkerhedsoperationer. Skræddersyede simuleringer kan efterligne forskellige trusler rettet mod forskellige områder eller inden for specifikke miljøer, og hjælper virksomheder med at vurdere og styrke