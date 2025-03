Software til brandbeskyttelse - Mest populære apps

Netrivals

At have en komplet og global vision af markedet er nøglen til succes. Netrivals finder e-handelsprodukter over hele verden. Vores systemer overvåger og opdaterer dagligt priserne på +800 mio. produkter fra +35.000 butikker i +50 lande for at give vores kunder vigtige produktdata på tværs af en række brancher. Vi ved, hvor vigtigt det er at have opdaterede data og priser, og derfor integrerer vi et kvalitetssystem med dobbelt niveau af prisverifikation. Derfor overholder Netrivals ISO-standarden og dens krav. Vi har etableret, implementeret og vedligeholder og forbedrer et informationssikkerhedsstyringssystem (ISMS) til at håndtere vores kunders forretningsdata. Vores moduler er den perfekte kombination af ingredienser til, at du kan evaluere effektiviteten af ​​din prissætning og produktstrategi: Prisovervågning, dynamisk prissætning, konverteringer, markedspladser, markedsundersøgelser, BI, konkurrencemæssig benchmark, vurderinger og anmeldelser, produktanalyse, MAP-overvågning. Alle data indsamlet af Netrivals er centraliseret og homogeniseret, så de kan udnyttes af ethvert team i din virksomhed (indkøb, salg, marketing, priser, Business Intelligence, produktteamet og kategorichefer). Netrivals er et team på 50 fagfolk, der hjælper hundredvis af e-virksomheder rundt om i verden med at nå deres mål. Vi har et dedikeret kundesucces- og supportteam til at gøre den rejse, vi bygger sammen, til en givende oplevelse. Fleksibiliteten i Netrivals tillader et højt niveau af personalisering. Netrivals er ikke bare en platform, men en ramme til at hjælpe dig med at udvikle din strategi og nå dine mål. Vi ønsker at tilbyde dig løftestænger til optimering af dine vigtigste KPI'er. Vi hjælper dig med at få adgang til den markedsvision, du har brug for for at få succes i det nuværende konkurrencemiljø.