Software til brandbeskyttelse - Mest populære apps - Surinam

Price2Spy er en detailprissoftware, der bruges af virksomheder i alle størrelser fra en række forskellige brancher over hele kloden. Detailprissoftwaren, der er baseret på kunstig intelligens og maskinlæring, hjælper e-handelsprofessionelle med at overvåge og analysere prisdata og omprissætte produkter afhængigt af deres markedsstrategi. Brugere tilbydes prisanskaffelse og flere rapporteringsmekanismer til analyse af data. Analyse hjælper organisationer med at identificere prismuligheder, såsom hvilke produkter der er underpris, eller hvis prisen kan reduceres, men forbliver inden for den ønskede fortjenstmargen. Ved at integrere Price2Spy med Google Analytics 4, muliggør du krydshenvisning og analyse af to sæt data. Dette hjælper dig med at identificere produkter med et højt antal besøg og et lavt antal salg, produkter, hvor du lader penge på bordet ved ikke at hæve priserne, og en måde at analysere langsomt sælgende produkter. Price2Spys API muliggør tæt integration med organisationens software og tillader automatisk prismatchning efter konkurrenterne. Hvis prisændringerne er inden for en vis margin eller over en given tærskel, kan mærkets prissætning opdateres automatisk uden behov for handling. Reprismodulet giver dig mulighed for at definere dine prisstrategier for at identificere, hvilke produkter der kan gå op/ned i pris og ændre disse priser i din netbutik. Før der foretages en prisregulering, skal dine produkter matches af dine konkurrenters produkter. Vi tilbyder manuel produktmatchning, Automatch, samt Hybrid Automatch via Machine Learning. Machine Learning (ML) algoritme gennemgår produkter fra dit websted og dine konkurrenter for at sikre, at kun meningsfulde matchende kandidater bliver foreslået. Alt dette er godkendt af et menneske. På det seneste har flere og flere af jer brugt vores udtrækstjenester for produktdata, hvor vi gennemgår websteder og udtrækker produktinformation. Price2Spy er i stand til at overvåge websteder, der er bygget til at afskærme overvågningsapplikationer. Du kan virtuelt se priserne på dine konkurrenter, selvom deres hjemmesider ikke ønsker at blive overvåget. I tilfælde af at du bruger en af ​​de understøttede platforme såsom; Shopify, Magento, BigCommerce, 3dcart, PrestaShop osv. Price2Spy giver dig muligheden for at integrere det med et enkelt klik og udføre real-time reprising i henhold til dine prisstrategier. Der er lidt at gøre fra din ende for at få systemet op at køre. Price2Spy tilbyder tutorials, demoer og online support for at hjælpe brugerne på vej.