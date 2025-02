Attest

askattest.com

Attest er forbrugerforskningsplatformen, der erstatter gætværk med fakta. Vi gør det nemt og hurtigt for enhver at få adgang til deres målgruppe og afdække muligheder med forbrugerdata. Det gør vi ved at samle de bedste dele af forskningsteknologi og menneskelig ekspertise. Ikoniske mærker som Unilever, Santander, Walgreens/Boots, Klarna, Brew Dr. Kombucha, Trustpilot, JCDecaux stoler på, at vi leverer indsigt, de kan stole på. På vores selvbetjeningsplatform kan du undersøge 125 millioner forbrugere i 59 lande på få minutter; de svarer i gennemsnit på dine brændende spørgsmål på 48 timer. Vores blandede panel-metodologi betyder, at svarene garanteres at være partiske. At have nøjagtig datakvalitet betyder virkelig noget for os, og derfor tjekker vi din tre gange ved hjælp af mennesker og AI. Vi er stolte af at have en platform, der er så intuitiv, at stort set alle kan bruge den. Men vi forstår, at ikke alle er forskningsprofessionelle, så hvis du har brug for hjælp til at lave din undersøgelse, kan vores kundeforskningsteam rådgive dig. Vi opkræver dig ikke ekstra for deres ekspertise. Attest er bygget til teams. Ubegrænsede teammedlemmer kan bruge det, og vores prismodel er enkel: 1 kredit = 1 svar (uanset hvor svaret kommer fra. Brug os til store forskningsprojekter, der er planlagt måneder frem til presserende, ad hoc-dataanmodninger, der dukker op sidst- minut Så du kan støtte enhver beslutning, fra det store billede til det daglige, med beviser fra den virkelige verden, for når du altid ved, hvordan dine målforbrugere ændrer sig, handler, føler og køber, ved du altid, at dit næste træk er. den rigtige.