Brand Intelligence Software - Mest populære apps - Belarus

Marketingledere anvender Unified Brand Intelligence-software (UBI) til at forbedre brandsundheden og udvide rækkevidden af ​​deres marketingtragt. Forbrugervendte brandmarketingteams bruger UBI-løsninger til at få indsigt i deres forbrugeres eller køberes daglige eller periodiske følelser og opfattelser. UBI-platforme indsamler systematisk online-signaler fra forskellige digitale kanaler, omfattende annoncer, webtrafik, sociale medier, PR og online anmeldelser. Gennem omfattende analyser vurderer disse platforme, om et brands synlighed overgår dets konkurrenters og vurderer resonansen af ​​brandmarketing hos købere. UBI-platforme tilbyder skræddersyede anbefalinger til at vejlede initiativer til brandforbedring.