Brand Asset Management Software - Mest populære apps

BrandBay

brandbay.io

BrandBay er Instant Access Multi-Brand Digital Asset Management-platformen for bureauer, marketingfolk, designere og virksomhedsejere. Fra desktopapplikationen til Chrome-udvidelsen hjælper BrandBay dig med at organisere, gemme og få adgang til alle dine mærkers billeder, videoer, filer, links, skrifttyper, farver, noter og mere. BrandBays forenklede brugergrænseflade, delingsmuligheder og delbare brandkit-funktioner gør platformen meget unik og nem at udnytte med dit team. Opret samlinger og grupper for at organisere dine brandaktiver, som du gerne vil. Præsenter dem derefter for dine kunder og team for en hverdagsstilguide. Gem og host dine billeder og videoer og indlejr dem endda på dit websted med en simpel kode. Del aktiver individuelt, i en samling eller del hele dit brand med tilpassede tilladelser. Prøv BrandBay gratis i dag, og begynd at udnytte multibrand-administrationsplatformen med øjeblikkelig adgang til at øge din online arbejdsgang og organisere dine brandaktiver.