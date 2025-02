CELUM

Selv fantastiske produkter kræver bemærkelsesværdige præsentationer for at vinde på den digitale hylde. Lige siden fremkomsten af ​​employer branding har enhver virksomhed forstået, at selve brandet skal positioneres så effektivt som muligt. CELUM løser denne udfordring med sin unikke SaaS Content Supply Chain Management Platform. CELUMs software gør det muligt for marketing-, brand- og produktteams at opbygge engagerende oplevelser ved at skabe, godkende, administrere og distribuere indhold til enhver påkrævet kanal og forstå indholdets indvirkning. Siden grundlæggelsen i 1999 har CELUM udvidet sin medarbejderbase til næsten 150 mennesker, som har arbejdet utrætteligt og passioneret for at hjælpe hundredvis af vores kunder med at bringe deres mærker og produkter i centrum. Og det er netop her, kundernes købsbeslutninger træffes, og hvor brands er forbundet med virksomhedens værdier. CELUM er stolt over at have mange verdenskendte mærker blandt sine kunder, såsom SCOTT Sports, Outfront advertising, Essity, Shop Apotheke Europe og Sartorius. CELUM kombinerer disruptiv innovation og dets start-up-ånd med bæredygtighed og langsigtet planlægning. Det ultramoderne hovedkvarter og ingeniørcenter i Linz, Østrig, er blandt de mest spektakulære kontorbygninger i landet. CELUM Campus kombinerer New Work-principper, miljøvenlig arkitektur og traditionelle alpine-inspirerede designfunktioner. CELUMs erfarne ledelsesteam (Alessandro Kurzidim – Produkt, Michael Wirth – Operations, Michael Kraeftner – CEO/Growth) leder virksomheden med vedvarende 2-cifrede årlige vækstrater. CEO Michael Kraeftner har fortsat med at engagere sig dybt i spørgsmål vedrørende digital produktkommunikation og engagement lige siden han afsluttede sine studier i medieinformatik. Han er en brancheanerkendt ekspert og regelmæssig foredragsholder inden for områderne "Digitisering af markedsføringsprocesser" og "Afbrydelse af e-handelsindhold".