Bot platforme software - Mest populære apps - Slovakiet

Botpress er en generativ AI-platform til at bygge ChatGPT-chatbots, der gør det muligt for brugere at skabe chatbots med en intuitiv byggeoplevelse, drevet af det seneste inden for LLM'er og GPT fra OpenAI. Platformen tilbyder en lang række funktioner, herunder GPT-Native Engine og Conversation Studio, som giver en næste generation af chatbot-editor. Desuden omfatter platformen Hub, som er den største samling af integrationer, som brugere kan bruge til at integrere deres chatbots med andre værktøjer og tjenester. Det tilbyder også forskellige ressourcer, herunder dokumentation, videotutorials, SDK og et fællesskabsforum på Discord. Botpress Cloud er platformens nye funktion, som brugere kan prøve for at bygge og implementere deres chatbots hurtigere, mens dens Visual Flow Editor tilbyder en intuitiv, visuel flow-editor, der giver brugerne mulighed for at bringe deres brugeres samtaler til live. Platformen giver også forskellige forudbyggede integrationer og færdigheder drevet af det største chatbot open source-fællesskab, hvilket gør det muligt for brugere at fremskynde deres byggeproces. Brugere kan udnytte platformens indsigt fra Analytics, Misforstået og Sentiment Analysis til løbende at forbedre deres chatbot. Derudover tilbyder Botpress implementering med et enkelt klik på tværs af alle deres kanaler for at møde brugerne, hvor de er. Botpress har tillid til tusindvis af organisationer og har bygget forskellige skabeloner, herunder Shopping Companion, Health Bot Template, Banking Support, IT Assistant, Telco Billing Advisor, Fitness Friend, HR Helper og Language Tutor chatbots. Samlet set tilbyder Botpress forskellige værktøjer og funktioner, der gør opbygning og implementering af chatbots hurtigere og ubesværet.