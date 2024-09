Bot platforme software - Mest populære apps - Bosnien-Hercegovina Mest populære Tilføjet for nylig

Botplatforme er instrumentelle værktøjer designet til at bygge og implementere interaktive chatbots. Disse platforme giver virksomheder mulighed for at skabe intelligente, samtale-bots, der engagerer sig med kunder og hjælper med at levere information til brugerne. Disse platforme tilbyder en række udviklingsværktøjer såsom rammer og API-værktøjssæt, og muliggør brugerdefinerbar bot-oprettelse. Typisk er disse bots skalerbare, i stand til at tjene på forskellige kommunikationsplatforme og på tværs af flere enheder samtidigt. Nogle platforme tilbyder endda funktioner til annoncering og betalingsintegration. Derudover giver de vedligeholdelsesfunktioner til at løse problemer, der kan opstå efter udgivelsen. Mange botplatforme udnytter kunstig intelligens og maskinlæringsprodukter til at opnå avanceret ydeevne og analyser. De udnytter værktøjer til naturlig sprogbehandling (NLP) til at fortolke tekst og interagere effektivt med AI-platforme. For at blive inkluderet i kategorien Bot-platforme skal et produkt: 1. Give muligheder for bot-implementering. 2. Tilbyd botudviklingsrammer for at lette tilpasningen. 3. Gør det muligt for brugere at definere adfærd og programsvar for deres bots. 4. Giv brugerne værktøjer til at udføre vedligeholdelse og opdateringer til offentliggjorte bots.