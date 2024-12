Mest populære Tilføjet for nylig Botdetektions- og afhjælpningssoftware - Mest populære apps - Gabon

Botdetektions- og afbødningssoftware hjælper virksomheder med at beskytte sig mod uautoriseret botaktivitet og angreb. Bots kan bruges til at forstyrre websteder med DDoS-angreb, skrabe data eller udføre svigagtige transaktioner. Disse løsninger er designet til at registrere botaktivitet, identificere skadelige bots og blokere dem fra at interagere med websteder, applikationer eller netværk. Virksomheder er afhængige af disse værktøjer for at sikre, at deres systemer forbliver operationelle under angreb og for at forhindre bots i at nå deres ondsindede mål. Selvom botdetektions- og afhjælpningsværktøjer kan dele nogle funktioner med DDoS-beskyttelsessoftware, tilbyder de bredere beskyttelse ved at målrette en række bot-relaterede aktiviteter i stedet for kun at fokusere på én type angreb. På samme måde, mens kliksvindelsoftware også har overlappende funktioner, retter den sig specifikt mod og forsvarer mod svigagtige klik i betal-per-klik-annoncering (PPC), som blot er en af ​​de mange trusler, som botdetektions- og afhjælpningsværktøjer adresserer.