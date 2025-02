Bookmark Manager-software - Mest populære apps - Tunesien

Diigo

diigo.com

Diigo er et socialt bogmærkewebsted, der tillader tilmeldte brugere at bogmærke og tagge websider. Derudover giver det brugere mulighed for at fremhæve enhver del af en webside og vedhæfte sticky notes til specifikke højdepunkter eller til en hel side. Disse annoteringer kan holdes private, deles med en gruppe i Diigo eller videresendes til en anden via et særligt link. Navnet "Diigo" er et akronym fra "Digest of Internet Information, Groups and Other stuff". Premium-kontoindehavere kan udføre fuldtekstsøgninger i cachelagrede kopier af bogmærker. En fuldtekstsøgning søger også efter side-URL'er, tags og annoteringer. Det betyder, at indehavere af premium-kontoer kan vælge at udelade tags, der allerede forekommer i teksten på en side, for at blive bogmærket (selvom tekst inde i billeder ikke kan søges). Lanceringen af ​​Diigo mødte blandede reaktioner, fra de uimponerede til de entusiastiske. Diigo beta blev opført som et af de ti bedste forskningsværktøjer af CNET i 2006. Uden for hjemmesiden inkluderer Diigos grafiske brugergrænseflade en valgfri bogmærke eller en tilpasselig værktøjslinje med forskellige søgemuligheder. Fremhæv aktiveres af en menu, der enten kan vises automatisk, når indhold er valgt, eller være integreret i kontekstmenuen. I marts 2009 købte Diigo webklipningstjenesten Furl fra Looksmart til en ikke-oplyst pris. Siden har også en udvidelse tilgængelig på Chrome Web Store. Den 25. oktober 2012 blev diigo.com-domænet kapret. En ukendt angriber ændrede de autoritative navneserverregistreringer ("NS-poster") for DNS-zonen DIIGO.COM, hvilket midlertidigt gav kontrol til navneservere på AFRAID.ORG og forårsagede, at trafik blev omdirigeret. Mobilapps til Diigo er tilgængelige på iOS, Android og Windows Telefon 7.