Board Management Software - Mest populære apps

Sherpany er den førende schweiziske mødestyringsløsning, designet til at imødekomme de unikke behov for bestyrelses-, bestyrelses- og direktionsmøder. Sherpany, der er tillid til af Europas førende virksomheder, øger mødeproduktiviteten med 45 %, og strømliner hele processen – fra mødeforberedelse til distribution af digitalt signerede mødereferater og handlingspunkter. Vi prioriterer sikkerhed og compliance med en robust FINMA-godkendt og ISO270001-certificeret løsning, der centraliserer og sikrer passende adgangskontrol af dine data. Ud over den webbaserede Sherpany-platform, som er tilgængelig via en webbrowser, tilbyder vi native apps til iOS, Windows og Android, der giver nem adgang til vores mødeadministrationsløsning på tværs af forskellige enheder. Vores SaaS-baserede software, kombineret med vores mødeundervisning og andre supplerende tjenester, transformerer din virksomheds mødekultur og sikrer fremragende møder. Sherpany har udviklet en omfattende mødeledelsesramme for mødeledere, bygget på evidensbaseret bedste praksis. Sherpany mødestyringsløsning stemmer overens med denne praksis for at lette produktive møder. Med over 15.000 ledere, der allerede har forbedret deres mødeproduktivitet gennem Sherpany, er vi blevet den betroede partner for mere end 350 virksomhedskunder.