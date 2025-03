Board Management Software - Mest populære apps - Vatikanstaten

Beenote

Beenote er den første ledelsesmødeløsning for bestyrelse, direktion og team. Beenote er et nemt, tilgængeligt og effektivt værktøj. Fra start til slut af mødeprocessen hjælper Beenote teams med at organisere effektive møder ved at planlægge, afholde og følge op (opgaver, beslutninger) på møder. Med Beenote kan du hurtigt planlægge dagsordenen i samarbejdstilstand, og med Microsoft 365 eller Google integrationer er dine møder fuldstændig integreret i din kalender. Integration med Microsoft Teams giver dig også mulighed for at bruge den fulde kraft af deres videokonferenceværktøj og dokumentere fjernmøder med Beenote. Under møder kan du tage samarbejdsnoter i realtid. Du kan også registrere beslutninger og tildele opgaver i møder og spore fremskridtene for disse opgaver fra et møde til det næste eller i et dashboard. Ved afslutningen af ​​dit møde skrives 90 % af dit referat. En centraliseret referatliste med den avancerede søgning vil give dig mulighed for nemt at finde information (filer, beslutninger, handlinger osv.) i fremtiden.