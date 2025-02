Billing software - Mest populære apps - Tunesien

BlueSnap

Armatic-platformen forbedrer kraften i din eksisterende regnskabs-/ERP-software og dit eksisterende CRM-system med workflowautomatisering, kraftfuld business intelligence og fuldt integreret kommunikationsfunktion på tværs af afdelinger for at automatisere opgaver inden for økonomi, salg, support, HR og drift. 1. Finans- og faktureringsautomatisering (AR, AP, fakturaer, abonnementer, betalinger): Fuldt automatiserede AR-indsamlinger reducerer drastisk tiden til betaling (DSO). Vores avancerede regelmotor leverer automatisk det rigtige budskab på det rigtige tidspunkt, hvilket sikrer den højeste sandsynlighed for betaling, samtidig med at det muliggør hurtig og effektiv kundekommunikation. Aldrig har en anden leverandørbetaling ikke taget højde for, tildel leverandørregninger til gennemgang og godkendelse. Udnyt vores workflow-automatiserings- og godkendelsesmotor til at rute alle dine regninger til optimerede betalinger. Aktiver abonnement/tilbagevendende fakturering, statusfakturering, fakturaoprettelse, automatiske betalinger, betalingsplaner, forsinkede gebyrer, kuponer, onlinefakturering og interaktive kundeportaler, alt sammen integreret og synkroniseret med dine nuværende regnskabs- og CRM-systemer. Betalingstokenisering og automatiseret mislykket betalingsgendannelse sikrer, at ingen betaling går glip af, og at alle data er sikre. 2. Salgs- og succesautomatisering (QTC, CPQ, NPS, eSign): Automatiser tilbud til kundeemner, kontroller dine priser og afslut handler hurtigere med vores QTC- og CPQ-funktioner. Alt fra at lave et tilbud til at indsamle kontanter fra kunder. Giv dit salgs- og succesteam mulighed for at håndtere QTC-processen og fjerne afdelingsflaskehalse. Slut med at gætte, lad dit salgsteam håndtere alle aspekter af oprettelse af nye kontrakter inden for en klart defineret ramme - fra tilbud til eSignatur og betaling. Del alle historiske kommunikationsdata, filer, dokumenter, fakturaer og kontrakter på tværs af hele dit team fra kundechefen. Brug Armatics indbyggede kontaktcenter til at kommunikere med dine kunder. Udnyt Armatic Net Promoter Score-motoren til at slutte dig til virksomheder, der er vokset 2x hurtigere i forhold til konkurrenterne. Giv dine teams mulighed for at træffe bedre beslutninger understøttet af kundefeedback. 3. Human Capital Automation (eNPS, Employee Advocacy, Contracts, eRecords): Mål og forbedre din medarbejdertilfredshed med den Armatic-medarbejder NPS. Skab kommunikationsfeedback loops med dine medarbejdere for at fremme loyalitet og medarbejderengagement. Forstærk din virksomheds sociale rækkevidde med Employee Advocacy. Udnyt dine medarbejderes sociale netværk ved at give dem en nem måde at dele godkendte virksomhedsoplysninger på. Dine virksomheders sociale indlæg når ud til et omfang af kundeemner og potentielle nyansættelser. Giv dit HR-team og ledere på tværs af din organisation en løsning til at e-signere, opbevare og administrere alle medarbejderkontrakter sikkert. Del alle historiske kommunikationsdata, filer, dokumenter, medarbejderkontrakter og NDA'er på tværs af hele dit team. Armatics medarbejderkontaktleder giver dit team øjeblikkelig og nem adgang til alle medarbejderrelevante oplysninger, herunder kommunikationsdata, kontrakter og HR-relaterede noter.