Billing software - Mest populære apps

Virksomheder bruger faktura- og faktureringssoftware til at generere og sende fakturaer til kunder og anmode om betaling for leverede produkter og tjenester. Denne software strømliner faktureringsprocessen, reducerer den nødvendige tid og indsats og forbedrer faktureringsnøjagtigheden. Primært brugt af regnskabsfolk, kan faktura- og faktureringssoftware også bruges af sælgere eller projektledere til at give kunderne estimater eller proformafakturaer. Det understøtter forskellige faktureringsbehov, såsom projektfakturering for professionelle tjenester og tilbagevendende fakturering for forsyningsselskaber. Faktureringssoftware integreres problemfrit med regnskabssystemer og ERP- eller CRM-løsninger, hvor kunde- og produkt-/serviceoplysninger gemmes. Den sidste fase af faktureringsprocessen, der involverer betalingsmodtagelse, styres typisk gennem regnskabssoftware eller et modul i en større ERP-løsning.