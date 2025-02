Bedste B2B Services anmeldelsesplatforme - Mest populære apps - Sydsudan

Sortlist

sortlist.com

Sortlist er markedspladsen for reklamesektoren. Vi er et kraftfuldt onlineværktøj, der gør det muligt for brands at finde de rigtige bureauer på få minutter, og samtidig er vi det mest effektive nye forretningsværktøj for bureauer, der ønsker at møde nye kunder, på det rigtige sted på rigtige tidspunkt. Vores interne matchmaking-system er en automatiseret proces, der rangerer, klassificerer og centraliserer al den information, marketingfolk har brug for. Leverandørernes indkøbs- og udvælgelsesproces bliver meget mere effektiv og hurtigere! En proces, der plejede at tage uger, nu er løst på få minutter! Nu er det nemt hurtigt og effektivt at finde den rigtige marketingpartner.