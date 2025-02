Bennie

Bennies globale fordelsplatform hjælper arbejdsgivere, ansatte og deres pårørende med at trives gennem en række moderne løsninger, herunder rådgivning, forsikring og coaching. Betroet af verdens mest innovative virksomheder, Bennie er en one-stop-løsning, der går ud over traditionelle fordele og inkluderer medarbejdercoaching, skadesforsikring og meget mere. Bennie-appen er en go-to-ressource for medarbejdere til nemt at finde og forstå fordelsoplysninger. Fra at se ID-kort til at finde udbydere i netværket til at gennemse Bennies Marketplace, medlemmer har de fordelsoplysninger og værktøjer, de har brug for lige ved hånden. Bennies sundhedsplejerske, Ask Bennie, er det ultimative værktøj til dedikeret medlemssupport. Medlemmer kan chatte med en Spørg Bennie Advocate direkte på appen for at få hjælp med spørgsmål om åben tilmelding, dækning, regningsforhandlinger/fejl, at finde udbydere og mere.