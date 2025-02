HiPeople

hipeople.io

At ansætte toptalenter er en kritisk opgave, som kræver en grundig screeningsproces. Moderne TA-teams bruger HiPeoples omfattende screeningsværktøjssæt til at reducere screeningstiden med 95 %. Vores avancerede screeningsværktøjssæt kombinerer styrken af ​​AI-baserede vurderinger og automatiserede referencetjek, så du kan træffe datadrevne beslutninger om at ansætte den, der passer bedst til din organisation. Med vores AI-drevne vurderinger kan du evaluere kandidater på hårde færdigheder, bløde færdigheder, personlighedstræk, kulturtilpasning og kognitive evner. Test kandidater på hundredvis af specifikke jobrelaterede færdigheder, fra kundesucces manager til opmærksomhed på detaljer. Ved at analysere kandidatens resultater kan du sammenligne praktisk indsigt for at vurdere deres jobegnethed og afgøre, om de besidder de nødvendige færdigheder til at trives i din organisation. Vores automatiske referencetjek giver uvurderlig indsigt fra tidligere ledere, peer-grupper eller direkte rapporter om en kandidats tidligere præstationer. Ved at eliminere behovet for manuelle referencetjek, strømliner vores automatiserede referencetjek din ansættelsesproces og minimerer risikoen for at ansætte den forkerte person. Med HiPeoples screeningsværktøjssæt kan du træffe bedre ansættelsesbeslutninger, reducere risikoen for dårlige ansættelser og højne den overordnede kvalitet af din organisation. Med HiPeople kan du være sikker på, at du ansætter det rigtige talent til jobbet. Fuldt automatiseret Indsaml og analyser sømløst rigt talent og rekrutteringsanalyse, 95 % hurtigere end dine normale processer. Videnskabelig støtte Vælg og vælg fra et stort bibliotek af videnskabsstøttede modeller, og få dyb indsigt, du kan stole på. Eller lav dine egne brugerdefinerede spørgsmål. Det er op til dig! Samlet brugeroplevelse på én platform Skab en fantastisk brugeroplevelse for dine kandidater og rekrutteringsteam. HiPeople er din one-stop-shop for alt talent og rekrutteringsanalyse, så du kan reducere dine værktøjer med 75 %. Secure HiPeoples platform er privat af design, fuldt ud GDPR-kompatibel og SOC 2 Type II certificeret. Brug HiPeople globalt, mens du anvender tilpassede datastyringspolitikker på forskellige geografier.