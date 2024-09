Test af automatisering - Mest populære apps - Bosnien-Hercegovina Mest populære Tilføjet for nylig

Automationstestværktøjer styrer udførelsen af ​​softwaretests og strømliner testprocessen for softwareingeniører ved at bruge minimal scripting. Denne tilgang sparer både tid og penge for deres hold. Disse værktøjer, der almindeligvis anvendes af store virksomheder, gør det muligt for teams at udføre præ-scriptede test på deres applikationer, før de implementeres til produktion. Efter eksekvering kan værktøjerne generere rapporter og sammenligne resultaterne med tidligere tests. Software til automatiseringstest kan udføre tests gentagne gange og på ethvert tidspunkt af dagen, en funktion, der er afgørende for kontinuerlig levering og kontinuerlig test.