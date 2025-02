CareAR

carear.com

Med CareAR kan du opnå hurtigere problemløsning, reducere forsendelser og forbedre kundetilfredshedsscore. Vores Service Experience Management-platform (SXM) giver ekstern AR-support og selvstyrede instruktioner til kunder og serviceledelsesteams, hvilket i høj grad forbedrer oplevelsen for kunder, medarbejdere og feltpersonale. Fordele: • Hurtigere tid til løsning: Få øjeblikkelig visuel kontekst – brug tid på at løse problemet i stedet for at vurdere situationen • Højere førstegangsfikseringsrater: Få hurtigere opløsning drevet af annoteringsværktøjskassen • DeflectCostly Dispatches: Øg fjernopløsninger og reducer unødvendige afsendelser gennem visuel assistance og vejledning • Videnoverførsel: Reducer dit kvalifikationskløft og gør eksperter mere tilgængelige for mere junior feltressourcer eller entreprenører • Kundeoplevelse: Øg kundetilfredsheden og NPS gennem uovertruffen kvalitet, service og muligheder • Sænk dit CO2-fodaftryk: Eliminer eller reducer lastbilruller for at opnå problemløsning, mens du sænker dit CO2-fodaftryk og sparer penge • Selvløsningsoplevelser: Øg selvløsningseffektiviteten for kunder og medarbejdere med trin-for-trin AR visuel retning inden for hver brugers enhed. CareAR Assist er det ultimative værktøj til serviceledelsesteams, der ønsker at levere hurtigere og mere effektiv problemløsning, reducere nedetid og spare betydeligt på rejse- og transportomkostninger. CareAR Instruct giver detaljerede trin-for-trin-instruktioner til kunder og teknikere, der giver dem mulighed for selv at løse problemer, hvilket fører til forbedret førstegangsfix-rate, reducerede kundeserviceopkald og øget procedureoverholdelse. CareAR Experience build gør det muligt for enhver virksomhedsbruger at skabe fordybende AR- og AI-drevne digitale arbejdsinstruktioner gennem en peg-og-klik-grænseflade uden kode. Nøglefunktioner • Multiparty Collaboration: Samarbejd med så mange teammedlemmer, som du vil, i realtid for at løse problemer eksternt ved hjælp af high-definition live video-feeds. • AR-annoteringsværktøjer: Brug CareARs brancheførende AR-annoteringsværktøjskasse til at kommentere live videofeeds og delte billeder, hvilket giver detaljeret visuel vejledning til hurtigt at løse problemer. • Self-Solve-instruktioner: Lever omfattende selv-guidede trin-for-trin instruktioner til at guide kunder og teknikere gennem opsætningsprocedurer, rutinemæssig vedligeholdelse, fejlfindingsvejledninger og reparationer. • Oplevelsesbygger: Opret hurtigt oplevelser, der indeholder med den kodefrie peg-og-klik Oplevelsesbygger. Brug 3D-indhold, video, billeder og tekst til nemme instruktioner for at give kunder og teknikere selvbetjening. • Integreret søgning: Forbedre brugeradgang til information ved at tilbyde søgefunktionalitet direkte i en selvløsende oplevelse. • Visuel verifikation: Brug AI-drevet objekt- og tilstandsdetektion med billedgenkendelse for at fremme proceduremæssig overholdelse og sikre, at opgaver udføres korrekt og sikkert. • Øjeblikkelig vidensdeling: Udgiv digitale arbejdsinstruktioner øjeblikkeligt og let tilgængeligt via link, QR-kode eller via CareAR-mobilapp. • Rich Analytics og Dashboards: Få dybere indsigt i, hvordan teams løser feltproblemer ved hjælp af CareARs detaljerede dashboards og analyser, tilgængelige for administratorer, ledere og teamledere. • Undersøgelser: Brug CareARs undersøgelsesværktøj til at instrumentere nøglepræstationsindikatorer, der er vigtige for din organisation, og indsamle struktureret feedback fra kunder og teknikere til hurtig iteration. • Ægte ROI: Udnyt de data, der stilles til rådighed af CareAR, til at bestemme investeringsafkastet i form af forbedret ydeevne, øget forsendelsesafbøjning, reducerede afviklingstider, reducerede lastbilruller/besøg på stedet og forbedrede førstegangsfixrater. • ServiceNow: CareAR for ServiceNow er kompatibel med ServiceNow CSM, FSM og ITSM • Salesforce: CareAR for Salesforce er kompatibel med CareAR til Salesforce Service Cloud og Field Service Management • API: Integrer CareAR nemt i din egen kundeservice eller field service management applikation via web API