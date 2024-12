Augmented Reality (AR) træningssimulatorsoftware - Mest populære apps - Mexico Mest populære Tilføjet for nylig

Augmented Reality (AR) Training Simulator Software er designet til at forberede enkeltpersoner til specifikke roller i en delvis virtuel setting. Disse løsninger udnytter augmented reality til at bibringe afgørende færdigheder, der kræves til forskellige erhverv. I modsætning til virtual reality-træningssimulatorer, der fordyber brugerne helt i virtuelle miljøer, fusionerer AR-træningssimulatorer 3D-billeder med den virkelige verden gennem mobile enheder udstyret med kameraer. Denne replikering af virkelige scenarier øger engagement og fastholdelse i læringsprocessen. AR-træningssimulatorer er særligt gavnlige for personer i højstressede erhverv, hvilket gør dem i stand til at erhverve de nødvendige færdigheder på forhånd. De henvender sig til praktiske karrierer som medicin og retshåndhævelse, mens de også viser sig værdifulde inden for nicheområder som luftfart og transport. Desuden tilbyder nogle AR-træningssimulatorer augmented reality SDK-funktioner, der giver udviklere mulighed for at skræddersy platformen til deres organisations specifikke krav.