Augmented Reality (AR) SDK-software - Mest populære apps - Vatikanstaten

PlugxR er en skybaseret platform uden kode, der forenkler processen med at udvikle fordybende tech-applikationer, herunder augmented reality (AR), virtual reality (VR), blandet virkelighed (MR), fordybende UI/UX-design og Metaverse-applikationer. Det er designet til at aktivere enhver, med eller uden programmeringsevner, til at skabe fordybende tech -applikationer hurtigt og nemt. Med PlugxR kan brugere let trække og droppe 3D -modeller, animationer, billeder og videoer på et lærred og oprette fordybende applikationer uden at skrive nogen kode. Vi er stolte over at være den første platform uden kode, der gør det muligt for brugere at udvikle webbaserede og indfødte applikationer til Android, iOS, Web, Desktops og VR og MR-enheder. Building PlugXR har været meget læring, fra Ideation til at opbygge en produktkøreplan til udvikling af MVP. Vi forbedrer konstant platformen og ser frem til at tilpasse sig futuristiske teknologier som rumlig computing og videre.