Augmented Reality (AR) indholdsstyringssystemer - Mest populære apps - Vatikanstaten

Augmented Reality (AR) indholdsstyringssystemer fungerer som platforme til at uploade bulk råt 3D-indhold, der er afgørende for at skabe AR-oplevelser. Brugere har omfattende kontrol over deres AR-indhold i disse systemer og udnytter træk-og-slip-funktionalitet til at redigere det som ønsket. Sådanne redigeringsværktøjer giver brugerne mulighed for at ændre deres indhold ved at inkorporere elementer som farvepaletter og forskellige teksturer i deres 3D-kreationer. Ud over grundlæggende redigering kan et AR CMS fungere som et AR Software Development Kit (SDK), hvilket øger potentialet for skræddersyede AR-oplevelser. Typisk finder dette indhold anvendelse i udviklingen af ​​et spektrum af AR-applikationer til mobile enheder, der spænder fra fordybende spil til interaktive shoppingplatforme. Desuden omfatter disse løsninger robuste rapporterings- og analysefunktioner, der gør det lettere for virksomheder at forstå mønstre for publikums engagement med deres indhold. Det er afgørende at skelne mellem et AR CMS og et VR CMS, hvor sidstnævnte er en særskilt platform med fokus på styring, publicering og distribution af virtual reality-indhold.