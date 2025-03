Perkins & Co

perkinsaccounting.com

Perkins & Co blev grundlagt i 1986 som et alternativ til store nationale revisionsfirmaer, mens de fokuserede på forretningsbehovene i regionens tætte virksomheder. Med kontorer i Portland, Oregon og Vancouver, Washington, er Perkins specialiseret i mange industrier, herunder fremstilling, engrosdistribution, fast ejendom, byggeri, professionelle og kreative tjenester, teknologi, mad og drikke, bilforhandlere og nonprofitorganisationer. Perkins er en 10-årig modtager af ClearlyRated's Best of Accounting™-pris for fremragende kundeservice, en 16-årig Portland Business Journal's Most Admired Company, en majoritetsejet virksomhed, og et af områdets mest forskelligartede revisionsfirmaer, Perkins er stolt af at stå. ud fra mængden. Ring til os i dag for at lære mere om Perkins forskel!