Notetracks hjælper lyd- og videoskabere med at gennemgå og godkende kreative projekter (podcasts, musik, videoer, marketingindhold). At gå frem og tilbage i e-mails for revisioner af udkast er ikke vejen at gå i nutidens fjernsamarbejdsverden (kan vi f.eks. tage um's og ah's på 1:20, 23:34 15:13). At tage noter og have samtaler i e-mails, dokumenter, chats og opkald, der refererer til tidsstempler med lydfilnavne, fører til ubesvarede redigeringer, forkerte ændringer, misforståelser, endeløse revisioner og i sidste ende mister ulykkelige redaktører, teammedlemmer og klienter projektmotivation og fremdrift. Hold kommunikationen klar, glat og produktiv med Notetracks - én platform designet til lyd- og videoproduktionsteams til at dele og indsamle præcis feedback direkte på deres mediefil.