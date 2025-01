Software til lydredigering - Mest populære apps - Polen

Speechify

speechify.com

Speechify er en tekst-til-tale-app, der gør det nemt for verden at få adgang til information. Mere end 20 millioner mennesker bruger vores Google Chrome-udvidelse, webapp, iOS-app og Android-app. vores mission er at sikre, at læsning aldrig er en hindring for læring. Vores fantastiske brugere er studerende, professionelle og produktivitetselskere. Mange af dem har læringsforskelle som ordblindhed og ADHD, mens mange bare gerne vil læse hurtigere og lytte på farten. Med Speechify kan du omdanne enhver bog, dokument eller hjemmeside til lyd og lytte, mens du er i bilen, vasker tøj, går tur med din hund, laver aftensmad, træner, faldskærmsudspring – uanset hvad din daglige rutine er! Speechify driver også Medium, Star Tribune, The Direct og mere. Føj nemt tekst-til-tale til dit websted. Cliff Weitzman, vores frygtløse administrerende direktør, grundlagde Speechify i 2017 i et kollegieværelse på Brown University, så han kunne dele den utrolige tekst-til-tale-software, han havde arbejdet på, med andre. Cliff har ordblindhed, og han var frustreret over, hvor meget tid og energi det tog for ham at læse. Avanceret TTS-teknologi var en total gamechanger, den gjorde det muligt for ham at afslutte sine aflæsninger 3x hurtigere end en normal læser og bedre forstå og bevare information. Hos Speechify er vores mål, at læsning aldrig skal være en hindring for læring for nogen. Intet bør holde dig tilbage fra at lære information hurtigt og effektivt. Speechify er vokset til at beskæftige over 100 teammedlemmer spredt over hele kloden på få korte år. Vi er stolte af det utrolige team med medlemmer, der tidligere var ledere og senioringeniører hos virksomheder som Snapchat, Apple, Spotify, Amazon og Uber. Vi elsker alle og prioriterer ejerskab, leverer værdi med hastighed, lærer så meget som muligt og får vores brugere til at føle sig bemyndiget.