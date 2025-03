Software til lydkonferencer - Mest populære apps

Voximplant

Voximplant er en kommunikationsplatform som en service, den giver udviklere mulighed for at tilføje realtidskommunikationsfunktioner (tale, video og beskeder) i deres applikationer uden behov for at bygge nogen backend-infrastruktur. Voximplant-arkitekturen er designet til serverløs: udviklere uploader deres JavaScript-kode til vores sky, og uploadet kode udføres automatisk, når et opkald ankommer til platformen, eller når en HTTP API-kommando udføres. Et opkald kan ankomme til platformen fra et telefonnetværk, fra en SIP-enhed eller applikation og fra Voximplant Web eller Mobile SDK.