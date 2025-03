Audience Response Software - Mest populære apps - Vatikanstaten

Worksup

worksup.com

Vi har arrangeret konferencer og forretningsarrangementer i over 20 år. På et tidspunkt, da vi stod over for forskellige udfordringer i begivenhedsbranchen, besluttede vi at skabe en begivenhedsplatform, der både var nem at bruge for deltagere og hurtig at sætte op for arrangører. Nu spænder vores ekspertise over hele spektret af event management, og leverer simple begivenheder live-streaming, Q&A, engagerende opgaver, udstillingsmuligheder for partnere og forretningsnetværksaktiviteter for deltagere. Worksup udvikles konstant takket være den feedback, vi får fra vores kunder og fra stifternes implementerede erfaring. Under hver eventplanlægningsvej er Worksup arrangørens støttende ven, og vores konsulenter foreslår de bedste løsninger til at understøtte dine individuelle mål.