Audience Response Software - Mest populære apps - Tunesien

Alt hvad du har brug for for at engagere dit publikum er her. Og det er så let at bruge. Inddrag dine deltagere med live -afstemninger. Crowdsource de bedste spørgsmål og ideer fra dit publikum. Ophidser din klasse med en vis quiz -konkurrence. Vind dit publikums fulde opmærksomhed og levering af Rockstar -forestillinger på scenen. Ahaslides kræver, at intet kreditkort tilmelder sig. Gratis brugere har ubegrænsede spørgsmål, fuld adgang til alle glidetyper. Ahaslides er en alt-i-en-platform til interaktive og engagerende præsentationer. Brugere kan tilføje live -afstemninger, quizzer, ordskyer og Q & A -sessioner for at øge publikums engagement i klasseværelser, møder og begivenheder. Ahaslides er tillid til over 2 millioner undervisere og forretningsfolk over hele verden. Brugere kan oprette interaktive præsentationer for: * Arbejde: Foster samarbejde og øge produktiviteten gennem interaktive møder. * Uddannelse: Fremme aktiv deltagelse for at forbedre læringsoplevelsen. * Begivenhed: Lever uforglemmelige begivenheder med realtids-publikumsinteraktion. Ahaslides kræver, at intet kreditkort tilmelder sig. Du kan bruge Ahaslides som en selvstændig app eller gennem dens integrationer med Google Slides, PowerPoint, Zoom, MS Teams og RingCentral Events.