Lifesight

lifesight.io

Få enhver markedsføringskrone til at tælle - Udnyt dine egne data med AI-drevne målinger for at træffe optimale marketingbeslutninger. Ingen dataanalytikere eller videnskabsmænd påkrævet. Lifesights platform gør det muligt for moderne marketingfolk at opnå større resultater ved at tage ejerskab over kundedata, mindske tabet af id'er, styrke personlige ejede kanaloplevelser og muliggøre privatlivssikre målinger.