Audience Intelligence Platforme - Mest populære apps - Singapore

Khoros

khoros.com

Khoros Marketing gør det muligt for kunder at forenkle deres komplekse sociale marketingoperationer for at opbygge og beskytte deres brand. Khoros Marketing tilbyder kunderne: * Social marketing: Orkestrere, styre, engagere og måle integrerede sociale kampagner i en let-at-konfigurere og meget tilpasningsdygtig platform. * Intelligens: Vær på forkant med dit marked, dine konkurrenter og dine målgrupper med kraftfuld, men alligevel tilgængelig indsigt baseret på ubegrænset søgning i realtid på tværs af offentlige sociale kanaler. * Vault: Beskyt dit brand på tværs af dit sociale fodaftryk med adgang og legitimationsstyring. * Oplevelser: Inspirer publikumsdeltagelse på tværs af dine digitale ejendomme gennem styrken af ​​social UGC. * Vigtigste fordele omfatter: Skaler dine interaktioner: Bring alle dine teams, kanaler og indhold på én platform for at administrere integrerede sociale kampagner. * Beskyt dit brand: Centraliseret synlighed og kontrol over kontoadgang, indholdsgodkendelse og teams betyder beskyttelse af brand equity i stor skala. * Mål det, der betyder noget: Oversæt din sociale præstation til målinger, der betyder noget for din virksomhed med konfigurerbare dashboards og dataeksport. * Krisehåndtering: Hold dig på forkant med enhver krise ved at forstå, hvornår kriser dukker op, og hvordan og hvornår du skal engagere dig ved hjælp af realtidsdata og tilpassede meddelelser. * Konkurrencedygtig intelligens: Udvikl konkurrencedygtige benchmarks og spor dine konkurrenters kampagner for at sikre meningsfuld branddifferentiering.