Auktionssoftware tilbyder auktionsholdere og begivenhedsarrangører en digital platform til effektivt at planlægge, administrere og gennemføre auktioner. Disse værktøjer giver brugerne mulighed for at oprette beholdningsfortegnelser, typisk via en webgrænseflade, og forenkle budgivnings- og betalingsopkrævningsprocessen. De fleste moderne auktionsløsninger understøtter mobil eller papirløs budgivning, mens nogle stadig giver mulighed for at oprette fysiske budark, hvis det er nødvendigt. Deltagere modtager notifikationer i realtid, når de bliver overbudt, eller når de vinder, komplet med instruktioner til betaling og afhentning af varer. Brugere kan også generere rapporter for at spore overskud, resterende lagerbeholdning, salg, donationer og andre nøglemålinger. Derudover indeholder nogle software forbedrede begivenhedsstyringsfunktioner som billetsalg, gæstecheck-in og grundlæggende marketingværktøjer.